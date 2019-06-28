Мария Кузнецова - бронзовый призер Европейских игр

Россиянка Мария Кузнецова завоевала бронзу Европейских игр в весе до 62 кг. В поединке за третье место она взяла верх над Юсейн Тайбе из Болгарии - 7:4.

Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр - 33 золотых, 16 серебряных, 26 бронзовых наград.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.