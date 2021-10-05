Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил выступление российских борцов вольного стиля на чемпионате мира в Осло.

«Победную точку в конце турнира поставил Абдулрашид Садулаев и принес общекомандный результат — первое место. И это при том, что выступали в Осло в большей степени дебютанты. Спортсменов уже поздравил министр.

Отрадно, у нас два новых чемпиона мира, от души их поздравляю, они показали просто блестящую борьбу. Отмечу 65 кг — олимпийский вес. Молодец Загир Шахиев, молодой спортсмен, для которого ковер чемпионата мира стал серьезнейшим психологическим, моральным испытанием, но настроился на иранца, так четко разобрался в ситуации и одержал победу. Молодцы, принесли радость родным, близким, землякам, всем нашим любителям борьбы», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Сегодня, 5 октября, на чемпионате мира завершились соревнования по вольной борьбе. Российские борцы одержали победу в командном зачете, набрав 173 очка по сумме десяти весовых категорий.