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Мамиашвили оценил выступление российских борцов вольного стиля на чемпионате мира в Осло

22:25
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил выступление российских борцов вольного стиля на чемпионате мира в Осло.

«Победную точку в конце турнира поставил Абдулрашид Садулаев и принес общекомандный результат — первое место. И это при том, что выступали в Осло в большей степени дебютанты. Спортсменов уже поздравил министр.

Отрадно, у нас два новых чемпиона мира, от души их поздравляю, они показали просто блестящую борьбу. Отмечу 65 кг — олимпийский вес. Молодец Загир Шахиев, молодой спортсмен, для которого ковер чемпионата мира стал серьезнейшим психологическим, моральным испытанием, но настроился на иранца, так четко разобрался в ситуации и одержал победу. Молодцы, принесли радость родным, близким, землякам, всем нашим любителям борьбы», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Сегодня, 5 октября, на чемпионате мира завершились соревнования по вольной борьбе. Российские борцы одержали победу в командном зачете, набрав 173 очка по сумме десяти весовых категорий.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12587139

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Александр Кравченко все материалы автора

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