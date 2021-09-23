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Махов не завершит карьеру и хочет выступить на Олимпиаде в Париже

13:54
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Российский борец Билял Махов не планирует завершать карьеру, несмотря на дисквалификацию. Об этом сообщил представитель Махова Тигран Аванян.

«Касаемо карьеры — у него такое состояние здоровья, что не тренироваться он не может, это ему жизненно необходимо, и для себя форму он будет поддерживать, — цитирует ТАСС Аваняна. — И он не сторонник радикальных выражений, поэтому, как мне кажется, таких заявлений он делать не будет. 27 января 2020 года начинается его четырехлетняя дисквалификация, заканчивается она 26 января 2024 года, а значит, конечно, маловероятно, но он может даже при необходимости поучаствовать в отборе на Игры в Париже».

«До 13 января 2020 года ни одной претензии со стороны антидопинговых служб к нему нет, и ни один из его результатов не аннулирован. Олимпиада, чемпионаты мира по вольной и греко-римской борьбе, чемпионаты Европы, Кубки мира — все эти медали остаются за Билялом», — добавил Аванян.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее дисквалифицировало Махова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 27 января 2020 года.

Махов является олимпийским чемпионом 2012 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12486939

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Роман Шишов все материалы автора

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