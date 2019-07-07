Магомед Курбаналиев: "Чтобы понять, какой я гигант, - нужно со мной побороться!"

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы по вольной борьбе в неолимпийском весе до 70 кг Магомед Курбаналиев выиграл чемпионат России в олимпийской категории до 74 кг. В финале турнира в Сочи он взял верх над чемпионом мира Хетиком Цаболовым, вырвав победу на последних секундах схватки.

– Это иллюзия, что я выгляжу маленьким для категории до 74 кг. Да, я невысокий парень, но чтобы понять, какой я гигант, – нужно со мной побороться! С трибуны не видно, что я еще под землей примерно столько же (смеется). Но я люблю бороться с большими, с высокими. Да и не это главное – не люблю гонять вес, и никогда не любил. Бороться люблю, кушать люблю, тренироваться люблю. А если можно и от души кушать, и тренироваться, и бороться, зачем гонять? Добрый совет: ребята, не гоняйте вес, не губите себя!

Мы с Цаболовым очень давно дружим, и сблизили нас совместные поездки за рубеж. Раньше мы часто вместе выступали в иранской клубной лиге, а в этом мае проехали тысячи километров по Якутии, провели серию мастер-классов на фестивале "Настроение АЛРОСА", общались с детворой. После победы я был очень эмоционален – махал руками, хлопал. И очень расстроен, что своим поведением мог задеть Цаболова. Хочу принести извинения. Хотя с Хетиком мы уже пообщались, и он не обиделся.

Счет наших встреч с Заурбеком Сидаковым, который был освобожден от (чемпионата) России, – 3:0 в мою пользу. Но с момента нашей последней схватки Заурбек очень сильно прибавил – выиграл мир (чемпионат мира), Евроигры. Так что приходите на борьбу, нас ждет интересное противостояние. Мне очень хочется попасть на чемпионат мира. Сегодня у меня появилась уверенность, что я могу бороться в весе до 74 кг. Все говорят: Барроуз, Барроуз... Но Царгуш, Гедуев, Сидаков – все показали, как надо бороться с Барроузом. Главное, попасть на чемпионат мира – и всех уберем!