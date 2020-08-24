Источник: выгнанная со свадьбы невеста российского борца сбежала в Москву

Бывшая невеста российского борца Заурбека Сидакова Мадина сбежала в Москву, сообщает «Московский комсомолец». Ранее стало известно, что Сидаков выгнал невесту прямо во время свадьбы, поскольку ему прислали видео, уличающие девушку в работе эскортницей.

Отмечается, что Мадину после скандала выгнала ее собственная семья.

— У них очень скромная семья и это очень большой удар для них, — рассказал источник, близкий к семье. — Маме Заура до сих пор плохо.

— Говорят, что на свадьбе планировали гулять два дня?

— В первый день, когда молодые расписались, гуляли во Владикавказе, в лучшем ресторане. Свадьба была очень шикарная, среди гостей много известных людей. В общей сложности деньгами гости подарили молодой семье 8 миллионов руб. После торжества в ресторане новобрачные уехали в дом мужа, как положено. И уже там на следующий день состоялся новый пир — накрыли стол еще для 500 человек, которые не смогли приехать в ресторан.

— На второй день были уже другие гости?

— Ну, разумеется, снова была вся ближайшая родня и друзья. А остальные гости в основном из сельской местности, которые не были накануне в ресторане. Еще съехались пацаны — борцы из Дагестана и Чечни. Даже певицу с собой привезли! Они очень уважают Заура, по 200 тысяч на свадьбу дарили. И вот, когда на второй день сидели, люди прямо за столом стали получать сообщения с полуодетой Мадиной.

— Сразу поднялся шум?

— Нет, просто Заур в какой-то момент уткнулся в свой телефон, а потом вдруг вскочил и кинулся в комнату к Мадине. А потом все увидели, как он ее прямо за волосы вытянул во двор и бросил на землю. А сам сел на корточки и разревелся как ребенок.

— Нет такого варианта, что Заур простит свою молодую жену?

— Нет, конечно! Вернее, дело его, но едва ли. Тем более столько уважаемых людей видели это! У нас парни выгоняют молодых жен, даже когда они просто не девственны. Если это выясняется в первую брачную ночь. Ее даже ее собственная семья не приняла обратно.

— И выслала Мадину в Москву?

— Нет, она сама от своей семьи и сбежала. Он не простили ей позора. Говорят, что ее родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами.

— А она жива вообще?

— Говорят, что Мадине снял квартиру в столице ее возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет.