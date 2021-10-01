Борьба
Вольная
Новости
Олимпиада
Новости   //    Борьба   //    Вольная борьба

Главного тренера борцов и знаменосца России на закрытии Олимпиады не пустили на самолет в Амстердаме

11:21
Теги:

Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и спортсменов команды сняли с авиарейса по пути на чемпионат мира в Осло.

Это произошло на пересадке в Амстердаме из-за несоблюдения масочного режима. С рейса помимо Тедеева сняли Абдулрашида Садулаева, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпиады-2020, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова. Спортсмены провели ночь в аэропорту Амстердама и утром вылетели в Осло.

Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю». Что думают в Италии о победе красно-белых
Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
«Я слишком уважал этого человека, чтобы заставить его жить в санатории». Последний матч Садырина за два месяца до смерти
Романцев высказался о призывах болельщиков в адрес Федуна продать «Спартак»
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
1
Офсайд