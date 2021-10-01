Главного тренера борцов и знаменосца России на закрытии Олимпиады не пустили на самолет в Амстердаме
11:21
Главного тренера сборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева и спортсменов команды сняли с авиарейса по пути на чемпионат мира в Осло.
Это произошло на пересадке в Амстердаме из-за несоблюдения масочного режима. С рейса помимо Тедеева сняли Абдулрашида Садулаева, который был знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпиады-2020, Тимура Бижоева, Евгения Жербаева и Абасгаджи Магомедова. Спортсмены провели ночь в аэропорту Амстердама и утром вылетели в Осло.
Чемпионат мира пройдет в Осло 2-10 октября.
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