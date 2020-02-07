Федерация спортивной борьбы ждет объяснений от Махова

Федерация спортивной борьбы России ожидает разъяснений от трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил президент федерации Михаил Мамиашвили.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.

— По Махову мы ждем сейчас его аргументации. Может, где-то допуск к самостоятельности чреват. Важно, чтобы человек находился под стопроцентным контролем, — цитирует ТАСС Мамиашвили.