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Федерация спортивной борьбы ждет объяснений от Махова

16:15

Федерация спортивной борьбы России ожидает разъяснений от трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Биляла Махова, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил президент федерации Михаил Мамиашвили.

3 февраля стало известно, что в допинг-пробе Махова, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен гормон роста.

— По Махову мы ждем сейчас его аргументации. Может, где-то допуск к самостоятельности чреват. Важно, чтобы человек находился под стопроцентным контролем, — цитирует ТАСС Мамиашвили.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7711315

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