Чемпион Игр-2004 Гацалов вернулся в спорт и будет выступать за Армению

Олимпийский чемпион-2004, пятикратный чемпион мира Хаджимурат Гацалов объявил о возобновлении карьеры. 36-летний борец сменил спортивное гражданство и будет выступать за Армению. В 2016 году он не смог пробиться в олимпийскую сборную России, а год спустя вошел в тренерский штаб сборной Казахстана.

- Я решил возобновить карьеру, снова хочу попробовать свои силы на большом ковре, на который я в последний раз выходил в 2016 году на чемпионате России в Якутске, - цитирует ТАСС Гацалова. - Спустя три года я чувствую в себе силы и желание закончить этот цикл, показав достойный результат, мотивации и желания у меня немало, я делаю ради достижения этой цели все, что могу.

Я остаюсь гражданином Российской Федерации, но в спорте есть такое понятие, как спортивное гражданство - спортсмен может представлять другую страну, я буду выступать за Армению. Я никогда не боялся конкуренции, любому виду спорта она добавляет зрелищности и азарта. Конкуренция внутри России - это одно, но когда ты повышаешь ее на мировом борцовском ковре, уже другое.

Я был и остаюсь патриотом России, я люблю свою страну, но президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамиашвили не просто так иногда отпускает ребят выступать за другие страны. На мой взгляд, это также огромный вклад в популяризацию борьбы во всем мире, не случайно мы так часто видим на борцовских коврах ребят, воспитанных нашей школой борьбы.