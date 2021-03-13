Борец Хизриев заявил, что поделил бронзу чемпионата России с братом «по закону гор»

Чемпион Европейских игр 2019 года по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Анзор Хизриев стал обладателем бронзы чемпионата России в Улан-Удэ, определив судьбу медали с младшим братом Зелимханом Хизриевым «по закону гор».

В схватке за бронзовую медаль чемпионата России победа была присуждена старшему брату 30-летнему Анзору ввиду неявки соперника — 25-летнего Зелимхана.

«Схватка могла и состояться — все что угодно может быть. Но у нас так принято — больший приоритет имеет старший, младший по закону гор должен посодействовать, — сказал Анзор Хизриев ТАСС. — В любом случае стань третьим он или я — эта медаль в нашей копилке. Без разницы».

Победителем чемпионата России в весовой категории до 125 кг стал Сергей Козырев, одолевший в финале турнира Ацамаза Теблоева — 3:3 (победа по последнему результативному действию). Вторую бронзовую медаль завоевал Балдан Цыжипов.