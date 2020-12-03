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Борцы из Осетии и Ингушетии подрались на чемпионате России

18:15
Бабули Цолоев и Алан Багаев. Фото Wrestlingua
Бабули Цолоев и Алан Багаев. Фото Wrestlingua

Юниорское первенство России по вольной борьбе было приостановлено из-за драки двух борцов, сообщает Sputnik. На соревнованиях в Смоленске в четвертьфинале встретились Бабули Цолоев из Ингушетии и Алан Багаев из Северной Осетии.

Во время поединка борцы устроили драку, разнять их удалось только подключив тренеров, организаторов и одного сотрудника ОМОНа.

Оба спорстмена были дисквалифицированы, но потом успокоились и помирились, сделав совместное фото.

Дополнительная информация:

https://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20201202/11502396/Bortsy-iz-Osetii-i-Ingushetii-podralis-na-pervykh-sekundakh-skhvatki---video.html

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