Борцы из Осетии и Ингушетии подрались на чемпионате России

Юниорское первенство России по вольной борьбе было приостановлено из-за драки двух борцов, сообщает Sputnik. На соревнованиях в Смоленске в четвертьфинале встретились Бабули Цолоев из Ингушетии и Алан Багаев из Северной Осетии.

Во время поединка борцы устроили драку, разнять их удалось только подключив тренеров, организаторов и одного сотрудника ОМОНа.

Оба спорстмена были дисквалифицированы, но потом успокоились и помирились, сделав совместное фото.