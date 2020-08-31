Автору компромата на экс-невесту Сидакова грозит до четырех лет тюрьмы

Человеку, который выложил компромат на бывшую невесту двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, грозит четыре года заключения.

Ранее стало известно, что во время свадьбы Сидакова многим из присутствовавших на телефоны пришли видео. Бывший возлюбленный невесты Заурбека прислал жениху, его родным и друзьям ролики интимного характера. В их главной героине узнали новоиспеченную жену чемпиона мира по борьбе. В итоге невесту с позором выгнали, а спортсмена друзья отвезли за город, чтобы он сгоряча не совершил необдуманных поступков.

— Во-первых, неплохо бы выслушать версию самой Мадины, — приводит слова адвоката Майи Шевцовой «Московский Комсомолец». — Так как все, что мы сейчас обсуждаем, — это версия отринувшего ее молодого мужа, а также сведения от знакомых молодых и гостей свадьбы, которых, как известно, сотни человек и каждый судит со своей колокольни.

Лично я бы как юрист посоветовала девушке не отмалчиваться, а сделать официальное заявление — например, в прессе. Мадине 25 лет, и она имеет полное право на собственную позицию. Впрочем, как и на личную жизнь в прошлом. В то время как большинство рассуждает обывательски: молчит — значит виновата.

А во-вторых, лично я бы серьезно задумалась о личности организатора этой свадебной фотодиверсии. Потому что его действия подпадают под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», которая карает за сбор и распространение информации о частной жизни гражданина, составляющей личную и семейную тайну, без его согласия. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо исправительных работ сроком до 1 года, а в случае совершения деяния с использованием служебного положения — штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение свободы до четырех лет.