Абдулрашида Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца за фотографию имама Шамиля

Чемпиона мира по вольной борьбе, россиянина Абдулрашида Садулаева дисквалифицировали на четыре месяца, сообщили «СЭ» в Федерации спортивной борьбы России. Решение принял Объединенный мир борьбы (United World Wrestling, UWW).

Причиной дисквалификации стала футболка с изображением имама Шамиля, в которой Садулаев вышел на поединок на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане. Победу на турнире он также посвятил предводителю кавказских горцев в XIX веке.

В финале 23-летний россиянин оказался сильнее азербайджанца Шарифа Шарифова. Для Садулаева это четвертая золотая медаль чемпионатов мира. Россиянин одерживал победы на мировых первенствах 2014, 2015 и 2017 годов.