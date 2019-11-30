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Абдулрашида Садулаева дисквалифицировали на 4 месяца за фотографию имама Шамиля

30 ноября 2019, 22:20
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Чемпиона мира по вольной борьбе, россиянина Абдулрашида Садулаева дисквалифицировали на четыре месяца, сообщили «СЭ» в Федерации спортивной борьбы России. Решение принял Объединенный мир борьбы (United World Wrestling, UWW).

Причиной дисквалификации стала футболка с изображением имама Шамиля, в которой Садулаев вышел на поединок на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане. Победу на турнире он также посвятил предводителю кавказских горцев в XIX веке.
В финале 23-летний россиянин оказался сильнее азербайджанца Шарифа Шарифова. Для Садулаева это четвертая золотая медаль чемпионатов мира. Россиянин одерживал победы на мировых первенствах 2014, 2015 и 2017 годов.

Дополнительная информация

https://www.riadagestan.ru/news/sports/abdulrashid_sadulaev_ne_vyydet_na_kover_za_izobrazhenie_na_futbolke_imama_shamilya/

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