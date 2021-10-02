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Абасгаджи Магомедов вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

19:15

В Осло прошел первый день чемпионата мира по вольной борьбе.

В весовой категории до 61 кг россиянин Абасгаджи Магомедов вышел в финал. В 1/8 финала он победил турка Эмраха Орманоглу (туше), в 1/4 — монгола Тюменбелегиина Тювшинтулгу (туше), в 1/2 — японца Тошихиро Хасегаву (10:0). В финале Магомедов встретится с Дэйтоном Фиксом из США. Финал состоится 3 октября.

В весовой категории до 74 кг россиянин Тимур Бижоев в 1/16 финала победил Яша Тушира из Индии (7:0), в 1/8 — Малика Амине из Сан-Марин (10:0), а в 1/4 уступил Таймуразу Салказанову, представляющему Словакию (2:2, последнее результативное действие совершил Салказанов). 3 октября Бижоев будет бороться в утешительном раунде — таким образом, он сохраняет возможность выиграть бронзу.

В весовой категории до 86 кг россиянин Артур Найфонов в 1/16 финала победил японца Хайто Ишигуро (11:0), в 1/8 — Таймураза Фриева, который борется за Испанию (5:2), а в полуфинале уступил иранцу Хассану Яздани (2:8). Найфонов и Яздани боролись в полуфинале Олимпиаде в Токио, и тогда российский боец тоже проиграл. 3 октября Найфонов поборется за бронзу.

В весовой категории до 125 кг россиянин Зелимхан Хизриев в 1/16 финала победил Юнга Эй Хюна из Южной Кореи (12:0), в 1/8 — египтянина Юссуфа Хемиду (7:3), а в четвертьфинале проиграл турку Тахе Акгюлю (0:5). Поскольку Акгюль не смог выйти в финал, Хизриев потерял шанс побороться за бронзу.

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Илья Андреев все материалы автора

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