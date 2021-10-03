Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе
19:43
Россиянин Абасгаджи Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. В финале он победил американца Дэйтона Фикса со счетом 4:1.
23-летний Магомедов — воспитанник хасавюртовского Училища олимпийского резерва. В 2021 году он занял первое место на чемпионате Европы (до 61 кг).
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