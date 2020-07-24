Борьба
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Борьба   //    Вольная борьба

82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе пропал в Подмосковье

10:40

Олимпийский чемпион-1964 по борьбе вольным стилем Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе, сообщает «РЕН ТВ».

По сведениям источника, 22 июля 82-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. К поискам был привлечен вертолет, с его помощью в реке Вейна удалось обнаружить таз со сложенными в него вещами, после чего к операции привлекли водолазов.

Александр Иваницкий является чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, а также многократным чемпион мира.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/727260-olimpiiskii-chempion-po-volnoi-borbe-propal-v-podmoskove

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир