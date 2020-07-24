82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе пропал в Подмосковье
10:40
Олимпийский чемпион-1964 по борьбе вольным стилем Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе, сообщает «РЕН ТВ».
По сведениям источника, 22 июля 82-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. К поискам был привлечен вертолет, с его помощью в реке Вейна удалось обнаружить таз со сложенными в него вещами, после чего к операции привлекли водолазов.
Александр Иваницкий является чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, а также многократным чемпион мира.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/727260-olimpiiskii-chempion-po-volnoi-borbe-propal-v-podmoskove
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