82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе пропал в Подмосковье

Олимпийский чемпион-1964 по борьбе вольным стилем Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе, сообщает «РЕН ТВ».

По сведениям источника, 22 июля 82-летний мужчина отправился в лес за грибами и заблудился. К поискам был привлечен вертолет, с его помощью в реке Вейна удалось обнаружить таз со сложенными в него вещами, после чего к операции привлекли водолазов.

Александр Иваницкий является чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, а также многократным чемпион мира.