Звезду сборной Украины отстранили из-за стероидов. Ее результаты на ЧМ-2026 могут быть аннулированы

Четырехкратной чемпионке Европы по тяжелой атлетике Камиле Конотоп грозит четырехлетняя дисквалификация и пропуск Олимпиады-2028.

Международное агентство по тестированию (ITA) объявило о временном отстранении лидера сборной Украины по тяжелой атлетике Камилы Конотоп. Допинг-проба 25-летней четырехкратной чемпионки Европы дала положительный результат на анаболические стероиды. Прежние титулы Конотоп сохранятся, но из-за возможной дисквалификации она рискует пропустить Олимпиаду-2028. Весной украинка уже оказывалась в центре ажиотажного внимания, согласившись на редкое для ее страны совместное фото с россиянкой Ольгой Тё на пьедестале чемпионата Европы.

Тестостерон в сентябрьской пробе

Пробу у тяжелоатлетки из Харькова взяли 7 сентября 2026 года во время внесоревновательного допинг-контроля. Лаборатория выявила экзогенное происхождение тестостерона и адиолов. ITA относит оба соединения к классу S1.1 «Анаболические андрогенные стероиды» в Запрещенном списке ВАДА. «Эти вещества запрещены в любое время — на соревнованиях и вне их. Они помогают наращивать мышцы и силу», — говорится в официальном заявлении Международного агентства по тестированию от 18 ноября.

Временное отстранение действует с 17 ноября. Конотоп вправе потребовать вскрытия и анализа контрольной пробы «Б», оспорить временную меру, а также представить объяснения относительно происхождения запрещенных веществ. При подтверждении результата пробой «Б» или отказе от ее проверки дело будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил. Окончательная санкция пока не определена.

За нарушение, связанное с неспецифическими анаболическими стероидами, предусмотрен четырехлетний срок дисквалификации, если спортсменка не сумеет доказать отсутствие умысла или другие основания для сокращения санкции. При четырехлетнем отстранении Конотоп не сможет выступить на Играх-2028. Дело ведет ITA по поручению Международной федерации тяжелой атлетики. Сроки решения неизвестны, но вопрос точно растянется как минимум на несколько месяцев.

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Два снимка с россиянками — два разных решения

20 апреля 2026 года Конотоп уверенно выиграла чемпионат Европы в грузинском Батуми. В категории до 58 кг украинка подняла 100 кг в рывке и 121 кг в толчке, собрав 221 кг и три золота — за каждое упражнение и по сумме. Армянская тяжелоатлетка Александра Григорян уступила ей 11 кг, а бронзу с результатом 209 кг получила россиянка Ольга Тё, выступавшая в нейтральном статусе. Трио медалисток вместе сфотографировалось на пьедестале. Но селфи шло вразрез с рекомендациями украинского спортивного руководства избегать общих снимков с россиянами.

Контраст получился особенно заметным через три дня. В категории до 77 кг украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская стала третьей с результатом 243 кг, а российская спортсменка Варвара Кузьминова завоевала серебро с 244 кг. Победила финка Яннетте Юлисойни (247 кг). Домбровская сошла с пьедестала после вручения наград и отказалась от общего фото.

«Это неприемлемо, потому что это спорт. В нашей организации спорт выше политики», — заявил президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани. Его слова прозвучали на видеозаписи разговора со спортсменкой, опубликованной тренером сборной Украины Дмитрием Сухоцким.

Федерация тяжелой атлетики Украины поддержала Домбровскую, заявив, что общее фото не предусмотрено обязательным протоколом. Но, в отличие от этого эпизода, совместный снимок Конотоп с Тё не стал поводом для публичного конфликта с руководством сборной.

Фото Global Look Press

Рекорды Европы останутся, результат ЧМ-2026 — под вопросом

Первое взрослое европейское золото Камила завоевала еще в 2021 году в Москве, где выиграла рывок, толчок и двоеборье в категории до 55 кг. На Евро-2022 украинка уступила албанке Эвагелии Вели всего килограмм — 207 против 208, завоевав серебро. Затем последовали победы в Ереване-2023 и Софии-2024, а нынешней весной — четвертый золотой комплект в Батуми. Еще раньше Камила стала чемпионкой мира среди юниорок и выигрывала первенства Европы среди юниоров и молодежи.

В июле 2023 года в Бухаресте харьковчанка установила три взрослых рекорда Европы, хотя выступала на молодежном турнире: 107 кг в рывке, 130 кг в толчке и 237 кг в сумме. На чемпионате мира того же года в Эр-Рияде украинка стала второй в двоеборье с 236 кг, уступив лишь китаянке Ло Шифан, и получила малое серебро в рывке. На ЧМ-2022 она взяла малую бронзу в рывке.

На Олимпиаде в Токио Конотоп финишировала пятой. В Париже в 2024 году она подняла 104 кг в рывке и ненадолго стала олимпийской рекордсменкой, прежде чем конкурентки улучшили результат. После травмы бедра во время неудачного подхода украинка сумела взять 123 кг в толчке, но итоговые 227 кг оставили ее седьмой.

На чемпионате мира в китайском Нинбо в начале ноября нынешнего года спортсменка выступила после сентябрьской пробы, но до отстранения. В категории до 61 кг Конотоп заняла восьмое место: 103 кг в рывке, 125 кг в толчке, 228 кг в сумме. По кодексу ВАДА результаты после положительной пробы обычно аннулируются при установлении нарушения, хотя возможны исключения. Но четыре европейских титула, серебро чемпионата мира-2023 и результаты обеих Олимпиад относятся к более раннему периоду и нынешним делом не затрагиваются. Другой вопрос, что обвинения в использовании одного из самых жестких и олдскульных видов допинга — серьезный удар по репутации спортсменки и ее тренеров.