Штанга, Баста и искусственный интеллект

Как прошел чемпионат России по тяжелой атлетике.

В Международном центре самбо в Лужниках с 10 по 13 сентября определили сильнейших тяжелоатлетов страны — впервые за 23 года турнир такого уровня принимала Москва. За пять дней спортсмены разыграли медали во всех весовых категориях, установили несколько рекордов страны, а федерация, которая последний год активно меняет образ своего вида спорта, добавила к соревнованиям концерт Басты, штангу с командой Влада А4 и судейство с помощью искусственного интеллекта.

Может быть модной

В открытии чемпионата России принял участие министр спорта России, глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев. По его словам, «этот год — знаковый для тяжелой атлетики, потому что произошло окончательное снятие несправедливых и незаконных санкций с нашего спорта и мы можем выступать под флагом и слышать гимн России в честь наших чемпионов». Курс на возвращение атлетов на международные старты, добавил министр, «реализуется и будет доведен до конца».

В апреле российские штангисты завоевали семь медалей на чемпионате Европы в Батуми. На юношеском уровне медалей еще больше. 26 наград, в том числе 9 золотых, — таков результат выступления сборной России на первенстве Европы в Приштине.

«Это в том числе результат большой работы Федерации тяжелой атлетики России во главе с Александром Винокуровым и его команды. В декабре его кандидатура будет мной предложена для избрания в исполком Олимпийского комитета России», — добавил Михаил Дегтярев.

Глава инвестиционной группы «Марафон» возглавил ФТАР в июне 2025 года. С приходом новой команды тяжелая атлетика начала выглядеть совсем иначе. Федерация поставила на медийность: конкурсы с рэпером Бастой, чья песня «Железный человек» стала гимном ФТАР, совместный проект с командой Влада А4, ролики, разрушающие стереотипы о женском спорте. По итогам августа ФТАР стала лучшей в своей лиге обновленного медиарейтинга федераций, проекта, который оценивает, как спортивные федерации работают в медиа.

Видео с Владом А4 стало настоящим хитом: команда блогера провела целый день с тяжелоатлетами. Видео набрало больше 50 тысяч реакций и почти 6 тысяч комментариев. Параллельно продолжались активности с Бастой — в течение месяца разыгрывались билеты на концерт в «Лужниках» и мерч федерации, а на самом концерте был организован стенд, где Баста сделал 14 повторений со штангой весом 100 кг на грудь.

Сам чемпионат России окончательно закрепил новый формат — «Магнит Чемпионат России» с открытым входом для зрителей и телевизионными трансляциями, которые еще и получили технологическое подкрепление.

ИИ в судействе

Главным новшеством турнира стало судейство с помощью ИИ. Разработку создала команда Sber AI, и, по словам представителей федерации, ФТАР стала первой спортивной федерацией в России, внедрившей ИИ-систему непосредственно в судейство соревнований федерального уровня.

Принцип работы системы объяснили в федерации: с помощью компьютерного зрения система определяет ключевые точки тела спортсмена, строит цифровой скелет и рассчитывает параметры выполнения упражнения, учитывая работу плечевого, локтевого и коленного суставов. При спорных ситуациях решение работает по логике, похожей на VAR в футболе: ИИ не заменяет судей и не выносит окончательный вердикт, а дает дополнительные объективные данные для повторного рассмотрения эпизода.

Технология уже успела повлиять на результат. В первый день турнира ИИ помог судьям определить чемпиона среди мужчин в категории до 60 кг: первоначально победителем объявили Равиля Джафарова, поднявшего в заключительном подходе 141 кг, но система определила, что спортсмен не зафиксировал штангу — попытку не засчитали, и золото досталось Кириллу Рябых.

В Сбербанке не скрывают, что московский турнир — только начало. Вице-президент, директор департамента развития технологий ИИ и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко заявил: «Следующая цель — развивать технологию и в перспективе вывести ее на международные соревнования, включая Олимпийские игры».

Фото Пресс-служба Министерства спорта России

Рекорды и победители

Соревновательная часть турнира дала несколько ярких результатов. В первый день Елизавета Жаткина завоевала золото в весе до 49 кг, показав 177 кг в сумме двоеборья, и в толчке установила новый рекорд страны — 99 кг. В категории до 65 кг у мужчин Сергей Плотников установил три рекорда России среди юношей до 17 лет: в рывке (122 кг), толчке (147 кг) и сумме двоеборья (269 кг).

Второй день также принес достижение: Ольга Те в категории до 61 кг в рывке взяла 96 кг и установила новый рекорд России, пообещав еще.

Самой результативной стала третья соревновательная сессия. Варвара Кузьминова в категории до 77 кг установила сразу два рекорда России: в толчке подняла 135 кг, а в сумме двоеборья показала 250 кг.

Финальный день закрыл турнир победами в четырех категориях. Среди женщин до 86 кг Яна Сотиева, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионатов Европы, стала лучшей, показав 223 кг в сумме двоеборья, а в категории свыше 86 кг победительницей стала чемпионка Европы Ксения Пасхина с результатом 219 кг. У мужчин в весе до 110 кг Сармат Теблоев одержал вторую победу на чемпионате России, показав 396 кг в сумме двоеборья, а в категории свыше 110 кг победу одержал Арсен Мерденов, показав 398 кг.

Не обошлось и без личной истории вне помоста: после победы в весе до 53 кг Кристину Новицкую ждал сюрприз — прямо на пьедестале почета партнер по команде Егор Пушмин сделал ей предложение руки и сердца. Спортсменка поделилась эмоциями: «Я 14 лет в спорте, мне даже сны снились, что мне делают предложение, когда я стою на первом месте пьедестала».

Александр Винокуров оценил результаты первого года работы новой команды сдержанно: «За год удалось сделать многое, многое сделать не удалось. У нас много дел впереди, но вся наша команда уверена — у тяжелой атлетики большое будущее».

Что дальше

Московский турнир стал отбором в сборную России на чемпионат мира в китайском Нинбо, который станет первым квалификационным стартом на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В предварительную заявку вошли 30 российских спортсменов, включая большинство победителей и призеров московского турнира — Илью Иудина, Артема Окулова, Рамзана Джанхотова, Сармата Теблоева, Арсена Мерденова, Яну Сотиеву, Ксению Пасхину и других.

Чемпионат мира в Китае станет для российских штангистов первым за последние семь лет, на котором они будут выступать с флагом страны — после нейтрального статуса, ограничений и полного недопуска в предыдущие годы.

Победители чемпионата не собираются брать паузу. Сармат Теблоев, вы­игравший категорию до 110 кг, сказал после награждения: «Я не буду отдыхать. Я уже сегодня или завтра поеду на тренировочный сбор в Грузию. Для подготовки к первенству Европы... Некогда отдыхать — нужно готовиться».

Судя по тому, как федерация выстраивает работу — от ИИ-судейства, которое планируют довести до олимпийского уровня, до концертов и коллабораций с блогерами, — тяжелая атлетика в России намерена возвращаться на международную арену не тихо, а с максимальным медийным сопровождением.