Российских тяжелоатлетов не пустили на чемпионат мира. Почему там выступят белорусы?

Шансов попасть на Олимпиаду у нас все равно не было.

В Саудовской Аравии 4 сентября стартует чемпионат мира по тяжелой атлетике. Соревнования обязательны для всех, кто хочет выступить на Олимпиаде в Париже. Без них участие в Играх-2024 невозможно. Однако за месяц до чемпионата стало известно, что российских спортсменов там не будет. При этом в Саудовскую Аравию планирует отправиться белорусская делегация. Почему они едут, а мы — нет?

Невыполнимые условия

О том, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе, Международная федерация тяжелой атлетики объявила 12 мая. Правда, не огласила сразу все условия. Когда же они были опубликованы, стало понятно, что мы рано радовались.

Конечно, все понимали, что IWF послушает рекомендации МОК и, скорее всего, не разрешит участвовать российским спортсменам, представляющим «Динамо» и ЦСКА, лишив шансов наших лидеров. Но в международной федерации пошли дальше и обязали атлетов, претендующих на нейтральный статус, подписать декларацию о политическом нейтралитете. Ее текст IWF ни от кого не прятала, самостоятельно его обнародовав.

«Я обязуюсь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий и буду немедленно и добровольно уведомлять о любом соответствующем изменении в моей деятельности, которое произойдет после даты подписания декларации. Я обязуюсь надлежащим образом и в полном объеме сотрудничать с любым процессом проверки. Я понимаю и принимаю, что из отказа от сотрудничества с процессом проверки могут быть сделаны неблагоприятные выводы, в частности, из отказа отвечать на вопросы и/или предоставлять доказательства», — говорится в документе.

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов назвал такие условия унизительными: «Мы написали письмо в международную федерацию, в котором объяснили, на каких условиях российские спортсмены готовы выступать на международных стартах. Те условия, которые IWF выдвигает сейчас, являются унизительными и дискриминирующими для нас. Предложения Международной федерации тяжелой атлетики подписать российским спортсменам, тренерам и иным специалистам декларацию политического характера, которые противоречат законодательству РФ и Олимпийской хартии, являются дискриминационными. Поэтому мы считаем участие российских спортсменов и тренеров в международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемым», — заявил Агапитов ТАСС.

Максим Агапитов. Фото Федерация тяжелой атлетики России

Крах квалификации

В итоге россияне не смогли поехать на этап «Гран-при» в Гавану в середине июня. Эти соревнования имели важнейшее значение с точки зрения получения олимпийских квот.

Дело в том, что для квалификации на Игры-2024 необходимо принять участие в чемпионате мира-2023 в Саудовской Аравии, в Кубке мира-2024 в Таиланде, а также еще в трех или более соревнованиях из списка. Но россияне и белорусы пропустили часть квалификационного периода из-за недопуска. Поэтому участвовать нужно было во всех оставшихся стартах из предложенного списка. Только так могли набраться нужные три. А оставались, помимо ЧМ-2023 и КМ-2024, «Гран-при» на Кубе в июне, «Гран-при» в Катаре в декабре и чемпионат Европы в Турции в феврале следующего года.

То, что на Кубу никто из наших не поедет, стало известно еще в мае. Одновременно определилось, что Олимпиада в Париже пройдет без участия россиян. А белорусы необходимую декларацию подписали и отправились в Гавану. Остров свободы принял 13 индивидуальных нейтральных тяжелоатлетов: восемь мужчин и пять женщин. Команда в серой униформе выступила достойно.

Четыре белоруса увезли с Кубы золотые медали: Петр Асоенок, Павел Ходасевич, Евгений Тихонцов, Диана Мойсеевич. При этом Асоенок и Ходасевич сразу влетели в топ-10 рейтинга, по которому будут распределяться олимпийские квоты. У них очень хорошие шансы квалифицироваться в Париж. А ведь ребята пропустили и ЧМ-2022, и ЧЕ-2023. Серебро в двоеборье взяла Сюзанна Володько, бронзу — Андрей Фролов и Алина Щепанова. К тому же в рывке вторые места заняли Геннадий Лаптев и Эдуард Зезюлин, а у Сергея Шаренкова — бронза. То есть почти каждый нейтральный атлет оказался с медалью.

«Признаться, летели на «Гран-при» с некоторой опаской, — говорит тренер Наталья Радуховская. — Переживали как за результат, так и за атмосферу на соревнованиях. Оказалось, зря. Принимали нас отлично, косых взглядов со стороны соперников не заметили — почти все искренне поздравляли с успехом».

Остался доволен белорусами и президент IWF Мохамед Джалуд: «На Кубке мы увидели, что тяжелая атлетика — это спорт для всех. Белорусы, выступая в статусе нейтральных атлетов, уважительно отнеслись к правилам допуска, как на помосте, так и за его пределами».

Фото Федерация тяжелой атлетики России

Без чемпионата мира

Несмотря на то что после кубинского «Гран-при» наши шансы на Олимпиаду свелись к нулю, Федерация тяжелой атлетики России пыталась достучаться до IWF, чтобы найти решение и получить допуск на чемпионат мира. «У нас есть телефон, есть электронная почти. Мы пишем письма, они присылают ответы, — объясняет «СЭ» Агапитов. — Понятно, что они ничего не решают, это большая политика. В спортивном русле решать что-то бессмысленно, хотя мы ведем диалог».

Глава ФТАР и объявил, что соревнования в Саудовской Аравии пройдут без нас. Причина та же, что и в мае, — невозможность подписать декларацию. «Очевидно, что декларации были составлены так, чтобы наши спортсмены их не подписали. А если подпишут, то становятся уязвимыми. К сожалению, ничего нового — как наши спортсмены не были допущены, так и остались. В нашем письме к международной федерации мы написали, что наши спортсмены готовы выступать на равных условиях со всеми. Наши спортсмены ничего не нарушили — ни спортивные правила, ни антидопинговые. Мы отказались выступать на дискриминационных основах. Ни один спортсмен нам не прислал подписанную декларацию», — заявил Агапитов.

Подобную декларацию сейчас не подпишут ни в одной нашей федерации олимпийских видов спорта. Получается, что IWF нашла способ, как можно допустить обе страны, но чтобы при этом участвовала только одна. Ведь для белорусских спортсменов подписание данной бумаги не выглядит настолько нереальным условием. Лишь бы метод тяжелоатлетов не подхватили другие.