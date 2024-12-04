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Российские тяжелоатлеты скоро вернутся на международные турниры. Впереди — чемпионаты мира и Европы

Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Егор Сергеев
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Российсеи тяжелоатлеты на Кубке Дальнего Востока.
Фото Федерация тяжелой атлетики России
Кажется, договорились.

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд Аль-Шаммари публично заявил о скором возвращении наших спортсменов на международную арену, а также поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

«Завтра, 5 декабря, будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — сообщила пресс-служба ФТАР в своем Telegram-канале.

Российские тяжелоатлеты пропустили ЧМ и Олимпиаду-2024

В марте 2022 года исполком IWF отстранил российских тяжелоатлетов от турниров под своей эгидой. Впоследствии международная федерация выработала критерии допуска, но предлагаемые условия получения нейтрального статуса не устроили ФТАР: бывший глава организации Максим Агапитов заявил, что они были унизительными и ущемляющими права спортсменов.

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В итоге наши тяжелоатлеты не были допущены до участия в чемпионате мира и пропустили Олимпиаду-2024. А белорусы согласились и поехали на Игры в Париже, более того, завоевали бронзовую медаль: Евгений Тихонцов стал третьим в весовой категории до 102 килограмм, показав результат 402 килограмма (рывок — 183, толчок — 219).

Дмитрий Василенко.
Фото Федерация тяжелой атлетики России

Возвращение — первый успех для Василенко?

В ноябре ФТАР впервые за восемь лет пережила смену руководства — Максима Агапитова на посту президента по итогам выборов сменил Дмитрий Василенко, который ранее занимал должность генерального секретаря организации.

Новому главе Федерации 42 года, и он в свое время сделал себе имя в другом виде спорта. Василенко — пятикратный чемпион России по шорт-треку, а также серебряный призер чемпионата Европы.

Дмитрий Василенко (слева) стал новым президентом ФТАР и&nbsp;сменил на&nbsp;этом посту Максима Агапитова. В российской тяжелой атлетике — внезапная смена власти. Ждать ли возвращения на мировую арену?

Впрочем, Дмитрий Викторович и к штанге имеет отношение — является кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике. Сразу после победы на выборах он сообщил, что настроен на диалог с IWF.

«Я планирую уделять большое внимание сотрудничеству с международной федерацией. Я, будучи генеральным секретарем, не выходил за рамки своих полномочий, но когда был на Олимпийских играх в Париже, то проводил предварительные переговоры. Есть определенные планы, как вести с международной федерацией здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Соответственно, будем стараться найти точки соприкосновения, но при этом продолжать отстаивать честь и достоинство нашей страны», — говорил Василенко ТАСС.

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