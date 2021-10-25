МОК запретит штангу? Чемпион мира из России знает, как выйти из глобального кризиса

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов претендует на пост руководителя Международной федерации.

Сборная России готовится к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который состоится в декабре в Узбекистане. Он предваряет не менее значимое для мирового спорта событие — выборы президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Бывший глава организации Тамаш Аян покинул пост в январе 2020 года из-за обвинений в коррупции и многочисленных случаев сокрытия допинга. Кандидатов на пост руководителя IWF выдвинули более 10 стран. Максим Агапитов, один из авторов антидопинговой реформы в российской тяжелой атлетике и глава ФТАР, претендует на пост президента IWF.

У взрослых атлетов из России нет положительных проб на допинг более пяти лет

— Из-за провала антидопинговой политики IWF тяжелой атлетике грозит исключение из олимпийской программы. Как вы оцениваете эту угрозу? — вопрос Максиму Агапитову.

— Наш спорт сегодня — заложник коррупции, допинга и политических интриг. Такая ситуация стала результатом многолетней недобросовестной деятельности ряда чиновников международного уровня. Играя на теме исключения тяжелой атлетики из олимпийской семьи, коррупционеры последовательно уничтожали борцов за чистоту спорта. Много говоря о «приверженности олимпийским ценностям», на деле они обеспечивали процветание режима Тамаша Аяна и реализацию преступных схем. В результате критическая ситуация сложилась на уровне целого ряда национальных федераций. Ради денег и поддержки МОК, политических и имиджевых дивидендов отдельные наши коллеги много лет создавали видимость борьбы с допингом. Как результат, по итогам ретестов с Олимпиад 2008 и 2012 годов выявлено более 60 положительных проб у спортсменов из 18 стран. Сотни чистых спортсменов потеряли возможность бороться за первенство.

— Тяжелая атлетика — это, пожалуй, один из немногих видов спорта, в котором России удалось полностью восстановиться от мирового допинг-давления. Как удалось вывести ФТАР в мировые лидеры антидопинговой работы?

— Действительно, антидопинговые усилия ФТАР высоко оценили и профессионалы по всему миру — нам удалось успешно реформироваться. Права российских штангистов восстановлены полностью, в том числе и на выступления без ограничений на международном уровне. У наших взрослых атлетов нет положительных проб уже более пяти лет. Можно говорить о том, что мы вернули доверие к ФТАР со стороны спонсоров и мирового сообщества. Крайне полезным в этом плане было и остается сотрудничество с автором антикоррупционного доклада Ричардом Маклареном, который дал нам полное понимание того, почему провалилась антидопинг-программа IWF. Сегодня мы предлагаем масштабировать успешный опыт ФТАР на мировом уровне.

В чистом спорте нет места для двойных стандартов

— Что необходимо сделать для борьбы с допингом на мировом уровне?

— Сейчас национальные федерации тяжелой атлетики не имеют полномочий инициировать тестирование своих спортсменов на допинг, но несут ответственность за атлетов с положительными пробами. Долгие годы это приводило к попыткам сокрытия нелицеприятных фактов и положительных проб. В рамках полномочий IWF необходимо реформировать мировую антидопинговую систему и на первом этапе наделить национальные федерации соответствующими полномочиями. Так наши коллеги получат реальный инструмент контроля ситуации с допингом на своих территориях. IWF или ITA от имени IWF станет мощным интеллектуальным, информационным и организационным центром в вопросах совершенствования антидопинговых мер.

— Нужно ли менять систему штрафов и санкций за допинг в тяжелой атлетике?

— Шкала штрафных и дисквалификационных санкций для национальных федераций со стороны IWF должна стать прозрачной и понятной. Положительные допинг-результаты внесоревновательных тестирований, на мой взгляд, должны стать зоной ответственности тренеров. Положительные пробы повлекут расследование роли персонала спортсменов. За нарушение антидопинговых правил национальные федерации отвечать не будут, если с их помощью оно было вскрыто или если в выявленных нарушениях нет вины национальной федерации. Финансовые средства, полученные IWF в ходе реализации антидопинговой программы, будут направляться на развитие детско-юношеского спорта. Таким образом национальные федерации получат дополнительную возможность растить «чистое» поколение атлетов.

— Ваша персональная история еще 10 лет назад была нетипична для тяжелой атлетики. Вы стали чемпионом мира в 1997 году как чистый атлет — ваши соперники были дисквалифицированы за применение допинга. Таких случаев становится с каждым годом все больше. Как защитить права чистых спортсменов и есть ли такая возможность?

— Убежден, что международная федерация IWF должна жестко отстаивать права чистых спортсменов. И прежде всего это право на чистые и честные соревнования. Сегодня у многих велик соблазн сохранить систему допинговых преференций для влиятельных стран, которые ранее не входили в число регулярных призеров мировых первенств. Но если спорт чистый, то могут ли в нем оставаться двойные стандарты? Тяжелая атлетика в глубоком административном кризисе. Еще шаг — и мы вне Олимпиады. Мы должны положить конец допинговым злоупотреблениям по всему миру, развивать конкуренцию между чистыми спортсменами и тотальное неприятие допинга у молодых атлетов. Для этого IWF необходима внятная программа ответственности за допинг, включающая образовательные, информационные и общественные мероприятия как для национальных федераций, так и для тренерского состава и молодых людей, которые выбрали тяжелую атлетику. По большому счету IWF должна предложить работающие механизмы не только в борьбе с допингом, но и в восстановлении доверия к нашему спорту, продвижении и популяризации тяжелой атлетики по всему миру.