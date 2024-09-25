«Они все адекватны или нет?» В Латвии звездного спортсмена обвиняют в дискредитации армии

Президент Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктор Щербатых выступил против военных учений в Риге и получил неприятности с национальным Олимпийским комитетом.

В латвийском спорте разразился большой скандал, связанный с видеоблогом одного из самых скандальных политиков страны — главы местной федерации тяжелой атлетики и члена исполкома Национального олимпийского комитета Виктора Щербатых. Призер двух Олимпиад и бывший депутат Сейма раскритиковал учения армии Латвии с участием представителей НАТО Namejs 2024, которые проходят с 3 сентября в том числе в Риге. По словам 49-летнего функционера, военные не должны бряцать оружием в большом городе, запугивая мирное население. Такая позиция вызвала гнев у латышских патриотов, которые требует от Службы государственной безопасности изучить дискредитирующие высказывания звездного спортсмена. Впрочем, один из лидеров русскоязычного меньшинства в последние 15 лет постоянно провоцирует скандалы, озвучивая идеи, идущие вразрез с позицией властей Латвии.

Если не будет войны, то и учиться нечему

«Чего они сюда пришли? Они все (участники учений. — Прим. «СЭ») адекватны или нет? По телевизору показывают, что происходит в США, у кого автомат, те психи. Кто может гарантировать (безопасность. — Прим. «СЭ»)? Никто, — заявил Щербатых, выступая на русском языке в костюме с логотипом Латвийского олимпийского комитета. — Хорошо, вам не хватает Адажи (военный полигон под Ригой. — Прим. «СЭ»)? Будет шумно, там дети. Какой-то бред. Никто особо ничего не говорит. Зачем запугивать людей? Если не будет войны, то и учиться нечему, идите в Адажи, что там, леса мало? Что вы в город идете?»

Заявления одного из основателей партии «Латвия прежде всего» были расценены некоторыми местными политиками как «прокремлевские», так что пришлось оправдываться даже президенту ЛОК Раймондсу Лаздиньшу, который заявил, что публиковать подобное в социальных сетях недопустимо и с высказываниями Щербатых должна разобраться комиссия по этике. «Национальная безопасность — главный приоритет, обучение в городских условиях — это тоже очень важная проверка готовности, и я это однозначно поддерживаю, люди об этом предупреждены и проинформированы. Как еще можно подготовиться к военной угрозе, если не во время учений?» — ответил коллеге другой член исполкома ЛОК, генеральный секретарь Латвийской федерации велоспорта Том Маркс.

В итоге знаменитый штангист удалил скандальное видео, признав, что «совершил ошибку». Призер Олимпиады теперь полагает, что ему следовало размышлять на опасные темы на латвийском языке и в другом тоне. Тем не менее Щербатых все равно ждут неприятности, поскольку это не первый политический инцидент, связанный с его видеоблогом. Ранее бывший депутат навлек на себя гнев властей, раскритиковав с использованием русского мата негативное отношение правительства Латвии к русским бизнесменам, которые эмигрировали в Прибалтику после начала СВО. Также бывший тяжелоатлет положительно оценивал внутреннюю политику руководства России. За что получил обвинения в «пропаганде идеологии Москвы».

Виктор Щербатых. Фото Соцсети

Никому не нравится правда

Виктор Щербатых выступал на помосте в нулевых, завоевав на Олимпиаде-2004 серебряную медаль, а через четыре года на Играх-2008 стал бронзовым призером Олимпиады-2008 в категории свыше 105 кг. Как многие другие штангисты топ-уровня, звездный латвиец не избежал допингового залета. В 2001 году он был дисквалифицирован на два года за стероид нандролон. Правда, при этом Международная федерация тяжелой атлетики почему-то разрешила Виктору участвовать во внутренних соревнованиях. До завершения карьеры спортсмена в 2012 году Щербатых также выигрывал чемпионаты мира и Европы и завоевывал на престижных турнирах множество других наград.

Еще будучи действующим штангистом, Виктор начал политическую карьеру, в 2006 году вступив в Союз зеленых и фермеров Латвии и попав в Сейм по списку этой партии. Впоследствии звездный спортсмен стал главным тренером национальной сборной и возглавил Латвийскую федерацию легкой атлетики. Все это сопровождалось бурными событиями в личной жизни Щербатых и разборками, связанными с его неполиткорректными высказываниями, которые шли вразрез с некоторыми «европейскими ценностями». Так спортсмен и политик судился со своей бывшей сожительницей Марией Афанасьевой, которая требовала алиментов на воспитание их дочери Татьяны, родившейся в 2012 году.

При этом Щербатых публично искал себе новую подругу, делая уничижительные комментарии в отношении полных дам. «Мне важно, чтобы женщина не была толстой. Многие из них стали лениться. Крупные женщины мне не нравятся, поэтому я их не рассматриваю как сексуальные объекты, — отметил бывший тяжелоатлет, заодно наехав и на современных мужчин. — Только 20 процентов — нормальные мужчины. Ладно, возьмем еще мужчин, состоящих в браке, — 40 процентов. Большинство из них либо алкоголики, либо наркоманы, либо плейбои, поэтому у женщин нет надежды найти своего принца».

Правда, здесь тоже пришлось извиняться, поскольку бывшего атлета, похудевшего после завершения карьеры на 40 кг, обвинили в бодишейминге. Щербатых признал, что выбрал неверные слова, и пообещал впредь называть обладательниц пышных форм «персиками» — так ему когда-то советовал тренер. «Если бы я сказал «дамы с лишним весом» или «те, что покруглее остальных», такого шума бы не было, — уверен Виктор. — Никому не нравится правда. Да, грубовато, но все услышали — и смотрите, какой ажиотаж! Но соглашусь, надо было подобрать выражения помягче».

Виктор Щербатых. Фото Соцсети

Наркоманский гомосексуалист — это не ко мне

Также у звездного спортсмена были неприятности со сторонниками «европейских ценностей» из-за пренебрежительных высказываний о сексуальных меньшинствах. «Был у нас в зале парень с «гривой», и я его попросил подстричься. Он сказал «нет», и тогда я пригрозил, что сам его подстригу, — рассказывал Щербатых в одном из интервью. — На следующий день пришла его мама и сказала, что сейчас так модно. Я ей отвечаю: «А знаете, что сейчас еще модно? Кокаин и гомосятина. Почему вы за этой модой не гонитесь?» Если вы хотите, чтобы он был модный, наркоманский гомосексуалист, — это не ко мне. А если хотите, чтобы он был сильный, порядочный и уважал старших, — это ко мне».

Бывший спортсмен возражал против ратификации Латвией Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с домашним насилием. «Я вам расскажу, какие проблемы нас ждут, — говорил Виктор в своем русскоязычном видеоблоге. — В настоящее время дети имеют неограниченные права и вы как родитель просто не имеете права бить их ремнем. Это Стамбульская конвенция! Во всех школах и библиотеках будут книги, рассказывающие о сексе с семилетнего возраста. А самое ужасное то, что с 14 лет дети будут иметь право менять пол».

На репутацию Щербатых также повлияли его заявления о проблемах с допуском российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за допинговых разборок. «Сегодня американцы правят миром — хотим мы этого или нет, — говорил политик и функционер. — Если что-то случается, они везде показывают свое влияние — в одной стране, в другой. Вот только наказывать нужно всех: и одних, и других. Однако ж этого не происходит — у американцев все в порядке».

Конечно, неправильно считать Щербатых исключительно «пророссийским латвийцем». Он, в частности, поддерживал бойкот наших спортсменов после начала СВО, говорил и другие неприятные для нас вещи. Но в целом наличие такого правдоруба в спортивном руководстве Латвии по нашим временам выглядит очень необычно. И будет обидно, если звездного олимпийца за критику латвийской армии отправят в отставку или заставят замолчать.