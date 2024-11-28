«Спровоцировала изнасилование своим внешним видом». Новый секс-скандал в российском спорте

Двух воспитанников Казанского училища олимпийского резерва обвиняют в надругательстве над однокурсницей после соревнований по тяжелой атлетике в Анапе.

Два тяжелоатлета из Казани обвиняются в изнасиловании нетрезвой однокурсницы после завершения соревнований в Анапском районе Краснодарского края. Скорее всего, речь идет о первенстве России по тяжелой атлетике, которое состоялось в начале октября в селе Сукко. Мать пострадавшей, 19-летней Миланы, в интервью телеграм-каналу «Осторожно, новости» заявила, что на их семью оказывается давление с целью замять инцидент. Руководство училища якобы угрожает лишить спортсменку бюджетного места, требуя забрать заявление, чтобы «не портить жизнь парням». По их словам, пострадавшая «спровоцировала насильственные действия своим внешним видом».

Мы же не животные

По словам матери, после соревнований совершеннолетняя девушка распивала алкоголь вместе с однокурсниками из Казанского училища олимпийского резерва и уснула. Утром она обнаружила на себе кровоподтеки, ссадины и почувствовала боль внизу живота. Узнав о случившемся, мать спортсменки обратилась к руководству федерации тяжелой атлетики Татарстана, но не нашла там понимания. Подозреваемые юные тяжелоатлеты якобы готовы заплатить Милане, если она заберет заявление из полиции. При этом девушка жалуется, что подверглась в учебном заведении травле и поэтому впала в депрессию и решила закончить со спортом. При этом вся ситуация пока освещается только с одной стороны, поскольку ни однокурсники жертвы, ни официальные лица училища, ни местная федерация публичных комментариев не дают.

— Я сторонник того, что за насильственные действия в отношении любого лица виновные должны наказываться самым жестоким образом, — приводит NEWS.ru комментарий члена президентского Совета по правам человека Кирилла Кабанова. — Никаких оправданий. Тем более оправданий фразой «сама спровоцировала». Что значит спровоцировала? Мы же не животные. Если же мы таким образом животных защищаем, тогда надо признать, что эти люди невменяемые, и посадить их на цепь. Пострадавшая студентка Казанского училища олимпийского резерва может обратиться ко мне за помощью. Мы разберемся в случившемся вместе с сотрудниками правоохранительных органов и Следственного комитета.

Фото Global Look Press

По взаимному согласию?

К сожалению, это не первый инцидент с иногородними спортсменами в Анапском районе, где часто проводятся сборы и соревнования. Так, в августе 2019 года 17-летняя участница соревнований по пляжному волейболу пожаловалась на действия сексуального характера, которые совершили в отношении нее полицейские в селе Витязево. Якобы патрульные застукали волейболистку с бойфрендом на пляже спортивного комплекса «Волейград» и заставили заняться с ними оральным сексом, шантажируя возбуждением административного дела. В результате возникшего скандала стражи порядка были уволены из органов и приговорены к двум и четырем годам колонии-поселения по уголовной статье «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Один из подсудимых сознался в содеянном, а другой заявлял, что секс был по обоюдному согласию, а после случившегося девушка якобы отправилась развлекаться на дискотеку — то есть не испытывала по поводу случившегося особых моральных страданий. После завершения всех юридических процедур волейболистка получила годичную дисквалификацию от национальной федерации «за систематическое нарушение спортивного режима». А ее тренерам было предложено «усилить контроль за режимом спортсменов во время тренировочных мероприятий, соревнований и в быту». В данный момент жертва инцидента с полицейскими продолжает карьеру в пляжном волейболе на взрослом уровне.

Угрожал исключить из спортивной секции

В 2014 году 18 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью получил бывший тренер женской юношеской волейбольной команды из города Сальска Ростовской области. Он был признан виновным в том, что совершил в отношении семи своих несовершеннолетних воспитанниц насильственные действия сексуального характера, а также изнасилования. Преступления в отношении девочек специалист с маниакальными наклонностями совершал в помещении одного из местных фитнес-клубов, а также в салонах автомобилей, припаркованных в безлюдных местах. Когда жертвы пытались сопротивляться, насильник угрожал исключить их из волейбольной секции.

Подобные истории, разумеется, случаются не только в российском спорте. Так, сейчас раскручивается скандал вокруг бронзового призера Олимпиады-2024 Антонино Пиццолато. 28-летнего итальянского тяжелоатлета обвиняют в групповом изнасиловании в городе Трапани на Сицилии. Инцидент произошел два года назад, а его жертвой стала финская туристка. После бурной вечерники она отправилась домой к местному жителю, уснула там в одной из комнат и проснулась от того, что ее насиловали четверо мужчин. Одним из них был Пиццолато, который в 2018 году уже получал наказание от национальной федерации тяжелой атлетики за угрозы, запугивание и жестокое обращение с молодыми спортсменами во время сборов.