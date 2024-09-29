Фарс из Индии: 219 (!) тяжелоатлетов сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров

Спортсменов предупредили только на взвешивании.

28 сентября в Индии прошел чемпионат штата Уттар-Прадеш по тяжелой атлетике. Соревнования едва не сорвались — больше половины участников снялись из-за неожиданного приезда служб допинг-контроля.

Что произошло

Индийское медиа Amar Ujala сообщило, что 219 индийских тяжелоатлетов сбежали с чемпионата штата Уттар-Прадеш, после того как узнали о приезде допинг-офицеров. Всего на соревновании были зарегистрированы 429 спортсменов: снялись 126 из 252 мужчин и 93 из 177 женщин. Атлетов предупредили только на взвешивании, поэтому они покинули турнир незадолго до его старта. Сразу несколько весовых категорий остались вообще без участников, а в части из них соревновалось небольшое количество тяжелоатлетов.

Организаторы приготовили сюрприз участникам после произошедшего на женских соревнованиях в Модинагаре — этот город находится в том же штате. Индийская Федерация тяжелой атлетики попросила национальное антидопинговое агентство проконтролировать спортсменок, после чего некоторые из них снялись с турнира. По мотивам случившегося Федерация устроила внезапную проверку на чемпионате штата Уттар-Прадеш — обычно допинг-контроль отсутствует на турнирах такого уровня.

Проблема допинга в индийской тяжелой атлетике

Индийские медиа отмечают, что произошедшее жирно подчеркнуло проблему с допингом в тяжелой атлетике. Бегство участников сделало чемпионат штата неконкурентным, ведь во многих весовых категориях соревновалось считаное количество атлетов. Это мнение подтверждается данными Национального антидопингового агентства Индии. В январе 2024-го организация опубликовала отчеты за 2022-й и 2023 год — за это время выявили 149 положительных проб, 22 из них пришлись на тяжелоатлетов. Чаще на запрещенке ловили только легкоатлетов — у них 49 грязных проб.

В 2023-м звезда индийской тяжелой атлетики Санджита Чану была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Причем в 2020-м она показала зашкаливающий уровень тестостерона, но тогда избежала наказания. Чану — двукратная чемпионка Игр Содружества, а также многократная призерка национальных турниров.

Санджита Чану. Фото Getty Images

Это не первый случай отказа индийских спортсменов из-за допинг-контроля

В конце 2023 года похожий случай произошел на молодежном чемпионате Дели по легкой атлетике — после прибытия допинг-офицеров с финального забега на 100 метров среди мужчин снялись семь из восьми участников. На старт вышел только Лалит Кумар: после забега его все равно протестировали и обнаружили запрещенный дростанолон — вещество ускоряет обмен веществ. Его дисквалифицировали на четыре года.

На том турнире организаторы тоже внезапно вызвали допинг-службы. Причиной стали обнаруженные в туалетах использованные шприцы и упаковки от лекарств. По данным Национального антидопингового агентства Индии, легкая атлетика — самый загрязненный вид спорта в стране.