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Сегодня, 11:08

Звезда британской тяжелой атлетики отстранена от чемпионата Европы за «дискриминационные комментарии»

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Федерация тяжелой атлетики Великобритании отстранила от соревнований лидера женской сборной страны Сару Дэвис за «комментарии дискриминационного характера в отношении другого спортсмена».

29-летняя штангистка не сможет выступать три месяца и еще 12 месяцев будет находиться на испытательном строке. Таким образом, Дэвис пропустит чемпионат Европы, который начнется 28 мая в албанской Тиране. Кого именно и чем конкретно обидела Сара, не сообщается — информацию решено сделать конфиденциальной.

На Олимпиаде в Токио Дэвис заняла пятое место в весовой категории до 64 кг. При этом она протяжении полутора лет возглавляла комиссию спортсменов Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и многократно выступала с резкой критикой руководства организации. Одна теперь Сара вынуждена уйти в отставку с этого поста.

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