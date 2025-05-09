Варвара Кузьминова: «Главная медаль — олимпийская. Маленькими шажками идем к этой цели»

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова поделилась эмоциями от выступления на молодежном чемпионате мира-2025 в Перу. В весовой категории до 76 кг она завоевала 6 медалей и установила 2 мировых рекорда.

— Можно ли сказать, что соревнования в Перу на данный момент главные в вашей карьере?

— Безусловно. До этого у меня были только медали чемпионатов России, — приводит слова 16-летней спортсменки сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

— В Перу вы выступали под нейтральным флагом. Какие были ощущения? Как к вам относились другие спортсмены?

— Отношение ровно такое же, как к остальным участникам чемпионата мира. Все прекрасно знают, какую страну мы представляем, хоть у нас и не было национального флага. Ну а в целом, конечно, хотелось бы постоять на пьедестале со своим флагом и под звуки родного гимна. Думаю, все придет. Дело времени.

— О чем мечтает спортсменка Варвара Кузьминова?

— Наверное, для всех главная медаль — олимпийская. Потихоньку, маленькими шажками будем идти к этой цели.

Кузьминова также является двукратным серебряным призером чемпионатов России 2023 и 2024 годов.