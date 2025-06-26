В окончательный список участников юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике вошли 32 россиянина
В финальную заявку для участия в юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Мадриде вошли 32 российских спортсмена, сообщает ТАСС.
Соревнования среди юношей и спортсменов до 15 лет пройдут в испанской столице 23—30 июля.
На турнире должны выступить победительница мартовского чемпионата мира в Перу Варвара Кузьминова (весовая категория до 77 кг), серебряная призерка Дарья Кузнецова (до 69 кг) и бронзовые призеры Полина Павлович (весовая категория до 63 кг) и Абубакар Цекаев (до 65 кг).
Источник: ТАСС
