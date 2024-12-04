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В Госдуме считают, что международная федерация тяжелой атлетики нашла способ возвращения россиян

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.

«С одной стороны радостно, что наши спортсмены могут получить шанс вновь выступать, но меня в этой ситуации расстраивает, что мы будем допущены лишь в нейтральном статусе. Думаю, так будет до момента, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. И для всех такие новости — это дилемма. Да, к нам идут навстречу, но при этом проверяют, готовы ли мы выступать в нейтральном статусе, а то вдруг мы вновь заарканимся и скажем, что согласны только на полный доступ, которого нам явно не дадут. Дорожная карта на то и нужна, чтобы описать все спорные моменты и разъяснить, что можно будет говорить, делать и так далее. Поэтому у меня двоякое впечатление и внутренний раздрай от этого: я рада, что у нас есть шанс быть допущенными, но то, что мы будем без флага и гимна, меня очень расстраивает», — сказала Журова «СЭ».

Депутат Госдумы РФ также отметила, почему было принято подобное решение.

«Бывает такое, когда в споре человек готов лишь постепенно идти на уступки от того, что он ранее заявлял. С психологической точки зрения той же федерации легче поступить так, чем сразу признать, что все это была политика, они не признаются в этом. А в праве ли мы от них этого требовать и говорить: «Нет, вы признайтесь, и только после этого мы будем готовы вернуться»? Нам на такое могут ответить, что это просто замкнутый круг и россиян так и не вернут на международную арену. Сейчас же, видимо, они смогли найти способ, чтобы возвращать нас потихоньку и позже дать возможность выступать полноценно, с флагом и гимном», — добавила Журова.

4 декабря глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже.

Денис Сафронов

Светлана Журова
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