В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вернуть российских спортсменов.

«Радостно и правильно, что мы слышим, как федерации, функционеры, тренеры и спортсмены говорят правильные мысли. В 2022 году МОК совершил ошибку, отстраняя спортсменов из России и Белоруссии. Вернуть сейчас наших спортсменов им крайне трудно. Необходимо перебороть сообщество, которое подпитывают наши северные соседи и Украина. И, к сожалению, их слышат. У МОК есть страх перед негативом со стороны этих стран, правительств. Но есть люди, которые не боятся говорить прямо. Вопрос даже не в российских спортсменах, а в том, что спортсмены должны заниматься спортом. Это их ремесло», — сказал Свищев «СЭ».

Глава EWF Астрит Хассани призвал не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране.

Чемпионат мира в норвежском Ферде (2-11 октября) — первый турнир такого уровня для российских тяжелоатлетов после четырехлетнего перерыва. В финальный список участников были включены семь россиян из 16 заявленных.