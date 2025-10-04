Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 13:41

В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вернуть российских спортсменов.

«Радостно и правильно, что мы слышим, как федерации, функционеры, тренеры и спортсмены говорят правильные мысли. В 2022 году МОК совершил ошибку, отстраняя спортсменов из России и Белоруссии. Вернуть сейчас наших спортсменов им крайне трудно. Необходимо перебороть сообщество, которое подпитывают наши северные соседи и Украина. И, к сожалению, их слышат. У МОК есть страх перед негативом со стороны этих стран, правительств. Но есть люди, которые не боятся говорить прямо. Вопрос даже не в российских спортсменах, а в том, что спортсмены должны заниматься спортом. Это их ремесло», — сказал Свищев «СЭ».

Глава EWF Астрит Хассани призвал не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране.

Чемпионат мира в норвежском Ферде (2-11 октября) — первый турнир такого уровня для российских тяжелоатлетов после четырехлетнего перерыва. В финальный список участников были включены семь россиян из 16 заявленных.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Свищев
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Умер итальянский актер сериала «Спрут» Ремо Джироне
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
В СФ опровергли информацию о возможном изъятии пустующих квартир
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Норвежский лыжник Клебо заявил, что не задумывался о бойкоте Олимпиады-2026 в случае допуска россиян
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Глава IWF Джалуд надеется увидеть российскую штангистку Новицкую на Олимпиаде-2028
«Не давать его ни одной стране». В Европейской федерации тяжелой атлетики призвали МОК отменить нейтральный статус россиян и белорусов
Прыгун с трамплина Климов: «Если нас допустят, то большинство стран нормально отреагирует»
Прыгун с трамплина Климов: «Пока мы здесь отстранены, там произошла куча нововведений»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Федерации тяжелой атлетики Европы предложили МОК убрать нейтральные статусы

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости