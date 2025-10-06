В ФТАР заявили об увеличении поддержки со стороны мирового спортивного сообщества

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России Александр Егоров в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение Европейской федерации тяжелой атлетики к Международному олимпийскому комитету с просьбой вернуть российских спортсменов.

«Международная повестка вокруг спортсменов в нейтральном статусе быстро меняется. Мы верим, что впереди — позитивные изменения, и делаем все возможное, чтобы наши спортсмены снова выступали на мировых площадках без ограничений. Наши ребята уже соревнуются там, где это сейчас возможно: в Мадриде, Ферде, на очереди — Албания.

Мы ощущаем все больше поддержки и понимания со стороны мирового спортивного сообщества, и ценим, что все чаще открыто говорят о нашем возвращении. Продолжаем работать в этом направлении», — сказал Егоров «СЭ».

Глава EWF призвал не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране.

Чемпионат мира в норвежском Ферде (2-11 октября) — первый турнир такого уровня для российских тяжелоатлетов после четырехлетнего перерыва. В финальный список участников были включены семь россиян из 16 заявленных, девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в ЧМ-2025 невозможно.