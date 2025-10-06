Тяжелая атлетика
Сегодня, 13:50

В ФТАР заявили об увеличении поддержки со стороны мирового спортивного сообщества

Константин Белов
Корреспондент

Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России Александр Егоров в разговоре с «СЭ» отреагировал на обращение Европейской федерации тяжелой атлетики к Международному олимпийскому комитету с просьбой вернуть российских спортсменов.

«Международная повестка вокруг спортсменов в нейтральном статусе быстро меняется. Мы верим, что впереди — позитивные изменения, и делаем все возможное, чтобы наши спортсмены снова выступали на мировых площадках без ограничений. Наши ребята уже соревнуются там, где это сейчас возможно: в Мадриде, Ферде, на очереди — Албания.

Мы ощущаем все больше поддержки и понимания со стороны мирового спортивного сообщества, и ценим, что все чаще открыто говорят о нашем возвращении. Продолжаем работать в этом направлении», — сказал Егоров «СЭ».

Глава EWF призвал не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране.

Чемпионат мира в норвежском Ферде (2-11 октября) — первый турнир такого уровня для российских тяжелоатлетов после четырехлетнего перерыва. В финальный список участников были включены семь россиян из 16 заявленных, девять штангистов не прошли проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и не получили нейтральный статус, без которого участие в ЧМ-2025 невозможно.

Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Александр Иванов

    "....заявили об увеличении поддержки.." .....Огласите, пожалуйста, весь список

    06.10.2025

    • В финальную заявку на первенство Европы включены 39 российских штангистов

