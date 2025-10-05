Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 09:10

В финальную заявку на первенство Европы включены 39 российских штангистов

Павел Лопатко

В окончательную заявку сборной России на молодежное и юниорское первенство Европы по тяжелой атлетике вошли 39 спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Соревнования пройдут с 28 октября по 4 ноября в албанском Дурресе. В заявку российской команды включены 32 штангиста основного состава и семь запасных.

Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Сейчас идет проверка штангистов на предмет соответствия критериям нейтрального спортсмена.

В женскую команду на молодежное первенство включены Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Милана Кутякина (до 53), Дарья Кицер (до 58), Зарина Гусалова (до 69), Мадина Келехсаева (до 77), Яна Сотиева и Дарья Рябова (обе — до 86), Мария Белозерова (свыше 86), а в мужскую — Альберт Шарков (до 65), Дмитрий Петров (до 79), Илья Иудин и Рамзан Джанхотов (оба — до 88), Максим Могучев (до 94), Артур Бабаян и Сармат Теблоев (оба — до 110), Артем Иванов (свыше 110).

В качестве запасных заявлены Альбина Эсанова (до 53), Евгения Жукова (до 77), Михаил Подкорытов (до 90) и Никита Горбатенко (свыше 110).

На юниорский турнир в женскую команду попали девушки Ксения Старостина (до 53), Злата Дронова (до 58), Полина Павлович (до 63), Анастасия Лактионова (до 69), Варвара Кузьминова и Алана Скрипко (обе — до 77), Мария Груздова (до 86), Дана Теблоева (свыше 86).

Мужскую команду представляют Олег Прокопьев (до 60), Никита Демида и Сергей Плотников (оба — до 65), Майран Касабиев и Размик Арутюнян (оба — до 94), Руслан Хабиров (до 110), Георгий Мянд и Мирбагир Шахнамазов (оба — свыше 110 кг).

Запасными заявлены София Врагова (до 86), Тимофей Азаров (до 65) и Александр Белоус (до 94).

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная России по тяжелой атлетике
Читайте также
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В Госдуме РФ поддержали Европейскую федерацию тяжелой атлетики за слова о российских спортсменах

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости