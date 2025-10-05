В финальную заявку на первенство Европы включены 39 российских штангистов

В окончательную заявку сборной России на молодежное и юниорское первенство Европы по тяжелой атлетике вошли 39 спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Соревнования пройдут с 28 октября по 4 ноября в албанском Дурресе. В заявку российской команды включены 32 штангиста основного состава и семь запасных.

Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Сейчас идет проверка штангистов на предмет соответствия критериям нейтрального спортсмена.

В женскую команду на молодежное первенство включены Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Милана Кутякина (до 53), Дарья Кицер (до 58), Зарина Гусалова (до 69), Мадина Келехсаева (до 77), Яна Сотиева и Дарья Рябова (обе — до 86), Мария Белозерова (свыше 86), а в мужскую — Альберт Шарков (до 65), Дмитрий Петров (до 79), Илья Иудин и Рамзан Джанхотов (оба — до 88), Максим Могучев (до 94), Артур Бабаян и Сармат Теблоев (оба — до 110), Артем Иванов (свыше 110).

В качестве запасных заявлены Альбина Эсанова (до 53), Евгения Жукова (до 77), Михаил Подкорытов (до 90) и Никита Горбатенко (свыше 110).

На юниорский турнир в женскую команду попали девушки Ксения Старостина (до 53), Злата Дронова (до 58), Полина Павлович (до 63), Анастасия Лактионова (до 69), Варвара Кузьминова и Алана Скрипко (обе — до 77), Мария Груздова (до 86), Дана Теблоева (свыше 86).

Мужскую команду представляют Олег Прокопьев (до 60), Никита Демида и Сергей Плотников (оба — до 65), Майран Касабиев и Размик Арутюнян (оба — до 94), Руслан Хабиров (до 110), Георгий Мянд и Мирбагир Шахнамазов (оба — свыше 110 кг).

Запасными заявлены София Врагова (до 86), Тимофей Азаров (до 65) и Александр Белоус (до 94).