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Умер заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике Ибрагим Кодзоев

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике Ибрагим Кодзоев умер в возрасте 84 лет, сообщает сайт Министерства спорта Ингушетии.

«Сегодня на 85-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по тяжелой атлетике, судья международной категории Ибрагим Абибулатович Кодзоев. Он оставил значительный след в истории тяжелой атлетики в Ингушетии, в масштабах всей России и бывшего СССР. Был замечательным мастером своего дела, неутомимым тружеником и профессионалом, тренером с большой буквы», — говорится в заявлении.

Кодзоев за свою тренерскую карьеру воспитал более 200 мастеров спорта, среди которых — чемпионы СССР, Европы, мира и Олимпийских игр.

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