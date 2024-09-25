Украинский тяжелоатлет дисквалифицирован на шесть лет после подкупа допинг-офицера

Двукратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

По данным Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в мае 2021 года Чумак отказался от прохождения допингового тестирования, а после попытался дать взятку допинг-офицеру. При этом тренер спортсмена Михаил Мацеха способствовал совершению правонарушения. Отстранение Чумака отсчитывается с 4 июня 2021 года.

Помимо двух наград, завоеванных на чемпионатах мира (Хьюстон-2015, бронза до 94 кг; Ашхабад, серебро до 102 кг) Чумак является трехкратным чемпионом Европы.