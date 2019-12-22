Украинский штангист Торохтий: «Запрещенное вещество в моей пробе найдено в ничтожной концентрации»

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал, что он думает по поводу вердикта МОК. Ранее его лишили золотой медали Олимпиады-2012 за нарушение антидопинговых правил.

— Год назад, 22 декабря 2018 года, я опубликовал пост о том, что ITA произвела перепроверку моих допинг проб c Олимпийских игр 2012 (6,5 лет спустя) и по результатам проверки IOC уведомил меня о нарушении антидопинговых правил, — написал Торохтий на своей странице в Facebook. — Как я сообщал ранее, на Олимпийских играх 2012 года я проходил предсоревновательный и после соревновательный допинг контроль. На протяжении всех 12 лет выступлений на международной арене, все результаты моих допинг тестов были отрицательными.

В феврале 2019 года было произведено вскрытие пробы «B» для получения детальной информации. Запрещенное вещество найдено в ничтожной концентрации и по оценке независимого эксперта сравнимо с однократным попаданием в организм и никак не могло повлиять на соревновательный результат. Проводить анализ всех спортивных добавок, которые я использовал на тот период, спустя 7 лет, не представляет возможности, да и не имеет смысла, так как по правилам Международного Олимпийского комитета, любая концентрация — это нарушение.

По решению IOC и IWF мой результат на Играх 2012 в Лондоне был аннулирован. Как я себя чувствую? Год назад я был расстроен, узнав эту новость, но на данный момент я сосредоточен на моей семье и моих новых проектах. Что я об этом думаю? Лучше я напишу об этом в своей книге. Как до этой новости, так и после нее я продолжаю делиться своим опытом и страстью к тяжелой атлетике.

Украинский штангист Торохтий дисквалифицирован, его обязали вернуть золото Олимпиады-2012