Украинский штангист Торохтий дисквалифицирован, его обязали вернуть золото Олимпиады-2012

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о дисквалификации украинского штангиста Алексея Торохтия за нарушение антидопинговых правил. Он был лишен золотой медали летней Олимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания).

Ранее спортсмен завоевал золото в весовой категории до 105 кг. В 2018 году в результате перепроверки допинг-проб в его анализе был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. После этого его временно отстранили от соревнований.

Таким образом, украинец обязан вернуть золотую медаль, а его результат аннулирован. При этом новые результаты соревнований пока не объявлены. Кроме того, атлет получил двухлетнюю дисквалификацию.

33-летний Торохтий ранее становился бронзовым призером чемпионата Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.