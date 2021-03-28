Тяжелоатлеты Чен и Беджанян дисквалифицированы на четыре года за допинг

Российские тяжелоатлеты Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В июне прошлого года стало известно, что Чен и Беджанян, а также Надежда Евстюхина сдали положительные тесты на допинг. В их пробах был обнаружен метаболит стероида дегидрохлорметилтестостерона.

IWF тогда сообщила, что все спортсмены временно отстранены по подозрению в нарушении антидопинговых правил с августа 2019 года.

Срок дисквалификации Чена отсчитывается с 15 ноября 2017 года и истечет 15 ноября 2021 года.

Срок дисквалификации Беджаняна истечет 9 декабря 2021 года.

Евстюхина, которая является трехкратной чемпионкой мира, дисквалифицирована на два года. Ее отстранение уже истекло 18 июня 2020 года. Напомним, что она также была дисквалифицирована с 17 июня 2016 года по 17 июня 2018 года и была лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Чен и Беджанян являются двукратными чемпионами Европы в своих весовых категориях, а также призерами чемпионата мира.