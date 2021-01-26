Тяжелоатлет Петров дисквалифицирован на четыре года

Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров дисквалифицирован на четыре года, информирует сайт Федерации тяжелой атлетики старны.

«В соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» № 01/2020 Федерация тяжелой атлетики России 25 января 2021 года приняла решение дисквалифицировать спортсмена Дмитрия Петрова на 4 года», — говорится в сообщении.

?Дисквалификация отсчитывается с 21 мая 2020 года.