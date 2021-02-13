Тренер сборной России по тяжелой атлетике прокомментировал смерть Власова

Главный тренер мужской сборной команды России по тяжелой атлетике Александр Венков прокомментировал новости о смерти российского олимпийского чемпиона Юрия Власова.

Тренер отметил, что атлет был легендой советского спорта и мог похвастаться достижениями, которые мало кому удавались.

«Это легенда. Очередная легенда ушла советского спорта. Олимпийский чемпион. Был знаменосцем сборной команды СССР. В одной руке мог пронести флаг, который весил не мало. Мало кому удавалось такое», — цитирует «РЕН ТВ» Венкова.

Власов скончался в возрасте 85 лет. Одной из причин смерти называют отрыв тромба.

Власов выиграл золотую медаль Олимпиады 1960 года и серебряную на Играх в 1964 году. Также он является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР.