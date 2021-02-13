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Тренер сборной России по тяжелой атлетике прокомментировал смерть Власова

20:50

Главный тренер мужской сборной команды России по тяжелой атлетике Александр Венков прокомментировал новости о смерти российского олимпийского чемпиона Юрия Власова.

Тренер отметил, что атлет был легендой советского спорта и мог похвастаться достижениями, которые мало кому удавались.

«Это легенда. Очередная легенда ушла советского спорта. Олимпийский чемпион. Был знаменосцем сборной команды СССР. В одной руке мог пронести флаг, который весил не мало. Мало кому удавалось такое», — цитирует «РЕН ТВ» Венкова.

Власов скончался в возрасте 85 лет. Одной из причин смерти называют отрыв тромба.

Власов выиграл золотую медаль Олимпиады 1960 года и серебряную на Играх в 1964 году. Также он является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/802067-ushla-legenda-trener-po-tiazheloi-atletike-o-smerti-chempiona-vlasova

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