Тренер сборной России по тяжелой атлетике прокомментировал смерть Власова
Главный тренер мужской сборной команды России по тяжелой атлетике Александр Венков прокомментировал новости о смерти российского олимпийского чемпиона Юрия Власова.
Тренер отметил, что атлет был легендой советского спорта и мог похвастаться достижениями, которые мало кому удавались.
«Это легенда. Очередная легенда ушла советского спорта. Олимпийский чемпион. Был знаменосцем сборной команды СССР. В одной руке мог пронести флаг, который весил не мало. Мало кому удавалось такое», — цитирует «РЕН ТВ» Венкова.
Власов скончался в возрасте 85 лет. Одной из причин смерти называют отрыв тромба.
Власов выиграл золотую медаль Олимпиады 1960 года и серебряную на Играх в 1964 году. Также он является четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/802067-ushla-legenda-trener-po-tiazheloi-atletike-o-smerti-chempiona-vlasova
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю