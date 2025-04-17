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17 апреля, 19:50

Тренер сборной назвал отличным выступление Гусаловой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Руслан Минаев
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Главный тренер женской сборной России Виктор Карпуненко прокомментировал серебряную медаль Зарины Гусаловой на чемпионате Европы.

20-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 71 кг, показала лучший результат в рывке (110 кг) и третий в толчке (131 кг). В сумме она набрала 241 кг.

«Я оцениваю результат Зарины на отлично. Она на Кубке России немного поменьше подняла, так что здесь получилось добавить. Нейтральный статус добавлял нервов, но в данных условиях важно, что медали поедут в нашу страну. Зарина — наша первая ласточка, так как мы давно не брали медалей на крупных международных турнирах», — цитирует Карпуненко ТАСС.

Российские и белорусские атлеты выступают на турнире под нейтральным флагом.

Источник: ТАСС
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