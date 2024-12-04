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Свищев: «Надеюсь, дорожная карта для наших тяжелоатлетов будет выполнима и приемлема»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал допуск российских тяжелоатлетов до международных соревнований.

«Безусловно, это позитивная новость. Мы очень надеемся, что дорожная карта будет выполнима и приемлема для ФТАР. Надо отметить, что все больше федераций начали допускать наших спортсменов. Можно вспомнить, в частности, пловцов. Другое дело, что продолжают звучать достаточно агрессивные высказывания. Например, про биатлонистов, которых допустят только после окончания СВО. Не знаю, это популизм или провокация. В основном это исходит от федераций, которыми руководят президенты из определенных европейских стран», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

В среду президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Свищев
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