Тяжелая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Тяжелая атлетика

Стронгмен поднял шары весом 165 кг. Но послушайте, как он поет

16:13
Эдди Уильямс. Фото Australia's Got Talent
Эдди Уильямс. Фото Australia's Got Talent

Австралийский стронгмен Эдди Уильямс поразил судей шоу Australia's Got Talent.

Спортсмен вышел на сцену и поднял два шара: один весом 150 килограмм, второй — весом 165 килограмм. После этого он отправился за кулисы, вынес скамейку, положил ее на шары и сел сверху. Спустя несколько секунд тишины Уильямс взял в руки микрофон и исполнил песню Джона Ледженда «Ordinary People».

Все четверо судей шоу были удивлены ангельским голосом Уильямса и пропустили стронгмена в следующий раунд.

Тяжелая атлетика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир