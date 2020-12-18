Стронгмен поднял шары весом 165 кг. Но послушайте, как он поет
16:13
Австралийский стронгмен Эдди Уильямс поразил судей шоу Australia's Got Talent.
Спортсмен вышел на сцену и поднял два шара: один весом 150 килограмм, второй — весом 165 килограмм. После этого он отправился за кулисы, вынес скамейку, положил ее на шары и сел сверху. Спустя несколько секунд тишины Уильямс взял в руки микрофон и исполнил песню Джона Ледженда «Ordinary People».
Самая жесть с середины ?pic.twitter.com/4mxRRlub3N— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) December 18, 2020
Все четверо судей шоу были удивлены ангельским голосом Уильямса и пропустили стронгмена в следующий раунд.
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