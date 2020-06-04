Сокрытие положительных допинг-проб и неучтенные 10 миллионов долларов: доклад Макларена о коррупции в тяжелой атлетике

Профессор Ричард Макларен, экс-глава комиссии WADA по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде-2014 в Сочи, обнародовал доклад о нарушениях в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В своем докладе Макларен критикует экс-президента IWF Тамаша Аяна за автократический и авторитарный стиль лидерства. По мнению профессора, глава организации был одержим властью и создал в федерации культуру страха. 15 апреля венгерский функционер ушел в отставку.

В докладе говорится, что Аян побеждал на выборах путем скупки голосов. Оплата осуществлялась через третьих лиц. Он занимал должности генерального секретаря и президента на протяжении 44 лет.

Макларен также заявил, что IWF скрыла 40 положительных допинг-проб атлетов. Среди них обладатели золотых и серебряных медалей соревнований. Также указано, что в результате расследования обнаружено, что в отчетности федерации не была отображена сумма в 10,4 млн долларов.

Информация, полученная в ходе расследования, была передана ВАДА. В заявлении Всемирного антидопингового агентства говорится, что организация рассмотрит представленные доказательства и после этого примет решение о дальнейших шагах.