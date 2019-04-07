СМИ: 41 тяжелоатлет отстранен от чемпионата Европы из-за сбоев системы АДАМС

41 тяжелоатлет из 18 стран были отстранены от участия в чемпионате Европы в Батуми, Грузия. По данным Inside the Games, виной могли стать сбои в Антидопинговой системе администрирования и управления (АДАМС).

Спортсмены должны вводить в систему данные о своем местоположении для того, чтобы офицеры ВАДА могли провести незапланированную проверку на допинг. Однако из-за сбоев работы системы в нее часто просто невозможно зайти.

Несмотря на это, руководство Международной федерации тяжелой атлетики заявило, что жалобы на технические проблемы не могут служить оправданием. Отстраненные спортсмены также рискуют пропустить Олимпиаду в Токио, если и дальше не будут обновлять информацию о местонахождении.

Некоторые из отстраненных тяжелоатлетов даже приехали на чемпионат Европы в Грузию, не зная о своем отстранении.

Система АДАМС была запущена в 2005 году, и с тех пор многие жалуются на нее, заявляя, что она "застряла в девяностых".

Олимпийский чемпион-2008 в триатлоне Ян Фродено подтвердил правдивость статьи, приложив скриншот неработающей системы.

"Нужно сказать правду: система ужасна. Они просто создают трудности для обновления. Это стандартное сообщение", - написал Фродено в Твиттере.