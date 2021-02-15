Шварценеггер почтил память Власова: «Он не только великий тяжелоатлет. Он великий мыслитель»

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер высказался по поводу кончины своего кумира, советского тяжелоатлета Юрия Власова.

Олимпийский чемпион скончался в субботу, 13 фераля, на 86-м году жизни.

«Юрий Власов учил нас всех, что «невозможно» — это просто слово. Он был первым человеком, кто толкнул 200 килограммов, — написал Шварценеггер в Twitter. — Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что создал себя сам. Мне повезло узнать его позже, и тогда мне просто снесло крышу. Этот человек не просто великий тяжелоатлет. Он великий мыслитель. Он говорил о поэзии и политике, как профессор. А вокруг него было гораздо больше книг, чем тяжестей».

По словам Железного Арни, Власов был уникальным человеком и верил в силу разума гораздо больше, чем в физическую силу.

«Он сказал мне, что сила тела ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из самых сильных людей на планете и верил в то, что настоящая сила идет из слов, — отмети Шварценеггер. — Он был действительно единственным в своем роде. Надеюсь, что каждый из нас может найти вдохновение через его историю. Мне повезло узнать его, и я буду сильно скучать по нему. Мои мысли с его семьей».