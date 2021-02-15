Шварценеггер почтил память Власова: «Он не только великий тяжелоатлет. Он великий мыслитель»
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер высказался по поводу кончины своего кумира, советского тяжелоатлета Юрия Власова.
Олимпийский чемпион скончался в субботу, 13 фераля, на 86-м году жизни.
«Юрий Власов учил нас всех, что «невозможно» — это просто слово. Он был первым человеком, кто толкнул 200 килограммов, — написал Шварценеггер в Twitter. — Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году. Из-за таких людей я отказываюсь говорить, что создал себя сам. Мне повезло узнать его позже, и тогда мне просто снесло крышу. Этот человек не просто великий тяжелоатлет. Он великий мыслитель. Он говорил о поэзии и политике, как профессор. А вокруг него было гораздо больше книг, чем тяжестей».
По словам Железного Арни, Власов был уникальным человеком и верил в силу разума гораздо больше, чем в физическую силу.
«Он сказал мне, что сила тела ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из самых сильных людей на планете и верил в то, что настоящая сила идет из слов, — отмети Шварценеггер. — Он был действительно единственным в своем роде. Надеюсь, что каждый из нас может найти вдохновение через его историю. Мне повезло узнать его, и я буду сильно скучать по нему. Мои мысли с его семьей».
Yuri Vlasov taught all of us that «impossible» is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz— Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021
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