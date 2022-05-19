Штангистка Те все еще не получила золото московского чемпионата Европы 2021 года

Победительница проходившего в апреле 2021 года в Москве чемпионата Европы по тяжелой атлетике россиянка Ольга Те все еще не получила золотую медаль.

«Ольга еще не получила золото соревнований. Первоначально планировалось, что она получит награду во время майского чемпионата Европы, но, к сожалению, сейчас это не представляется возможным. Я не исключаю, что Максим Октябринович Агапитов съездит на исполком и заберет эту медаль. Также не исключаю, что мы сделаем для Те резервную копию награды, поскольку тот чемпионат Европы проходил у нас», — рассказал секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко.

Спортсменка официально была признана чемпионкой Европы 2021 года в весовой категории до 59 кг, после того как прежняя победительница турнира Боянка Костова, представлявшая Азербайджан, была дисквалифицирована в конце сентября за нарушение антидопинговых правил.