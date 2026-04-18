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18 апреля, 10:00

Штангистка Жаткина пропустит чемпионат Европы из-за отказа в нейтральном статусе

Анастасия Пилипенко

Старший тренер женской сборной России Ирина Касимова сообщила, что штангистка Елизавета Жаткина не выступит на чемпионате Европы из-за отказа в предоставлении нейтрального статуса.

«В состав сборной на чемпионат Европы попали все сильнейшие, за исключением Елизаветы Жаткиной, которой не дали нейтральный статус, — рассказала Касимова ТАСС. — Было решено заявить Милану Кутякину. Причина, по которой Жаткину лишили права выступить на чемпионате Европы, нам неизвестна. Структура, которая занимается выдачей нейтральных статусов, ничего не объяснила, хотя логики в ее решениях не прослеживается никакой».

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Батуми с 19 по 26 апреля. Российские спортсмены в Грузии будут выступать в нейтральном статусе.

В заявку женской команды на чемпионат Европы вошли Кутякина (весовая категория до 55 кг), Екатерина Красулина и Ольга Тё (обе — до 58 кг), Зарина Гусалова и Евгения Гусева (обе — до 69 кг), Варвара Кузьминова и Анастасия Романова (обе — до 77 кг), Яна Сотиева (до 86 кг).

Источник: ТАСС
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