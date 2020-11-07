Штангистка Масхадова дисквалифицирована на восемь лет за незаконное участие в полумарафоне

Штангистка Амина Масхадова, ранее дисквалифицированная на восемь лет за употребление допинга, удлинила срок своего наказания вдвое из-за незаконного участия в красноярском Рождественском полумарафоне, который состоялся 7 января, сообщает ТАСС.

Масхадова, родившаяся в Красноярске и до 2009 года выступавшая как Юлия Артемьева, является пятикратной чемпионкой России. Первый раз она была дисквалифицирована на два года за употребление допинга в июне 2013 года. За повторное нарушение антидопинговых правил, случившееся практически сразу после того, как было отбыто первое наказание, спортсменка была отстранена от спорта на восемь лет до августа 2023 года.

Согласно антидопинговым правилам лицо, отбывающее дисквалификацию, не имеет права в любом качестве (спортсмен, тренер, менеджер и т.д.) принимать участие в соревнованиях по любому другому олимпийскому виду спорта.

Масхадова, которой 21 августа исполнилось 35 лет, пробежала красноярский Рождественский полумарафон — 2020 за 1 час 32 минуты 30 секунд и могла претендовать на победу в женском забеге, если бы ее результат не был оперативно аннулирован.