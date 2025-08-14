Штангистка Груздева уверена, что россиян допустят на чемпионат мира в Норвегии

Чемпионка России по тяжелой атлетике Мария Груздова считает, что у российских спортсменов не возникнет проблем с допуском на чемпионат мира.

«Никаких переживаний по этому поводу нет. Руководители международной и европейской федераций взяли курс на возвращение россиян на свои турниры. Россияне уже принимали участие в двух европейских и одном мировом первенстве. Думаю, все также гладко должно идти и дальше», — цитирует Груздеву ТАСС.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде с 2 по 10 октября. Ранее исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров сообщил об отправке заявки для участия в турнире.