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Допинг

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Штангиста Саяхова лишили титула вице-чемпиона Европы за употребление допинга

Диана Андрющенко
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Российский штангист Альберт Саяхов лишился титула вице-чемпиона Европы 2013 года из-за нарушения антидопинговых правил.

33-летнего Саяхова дисквалифицировали на четыре года, срок отстранения истечет 20 июня 2026 года, передает ТАСС. Спортсмен, ранее завершивший карьеру, был подвергнут санкциям на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Согласно информации Международного агентства допинг-тестирования нарушение антидопинговых правил Саяховым случилось 23 июня 2012 года.

Результаты, показанные штангистом с 23 июня 2012 года и до 21 июня 2022 года, аннулировали.

На чемпионате Европы — 2013, проходившем в Албании, выступавший в весовой категории до 85 кг Саяхов изначально занял четвертое место. Однако после аннулирования результатов из-за допинга представителя России Апти Аухадова (спортсмен в Тиране выиграл золото) и занявшего третье место грузина Раули Цирекидзе Саяхов переместился на вторую строчку итогового протокола.

В активе Саяхова — золото юниорских чемпионатов мира и Европы 2011 года в весовой категории до 77 кг.

Источник: ТАСС
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Штангиста Саяхова лишили титула вице-чемпиона Европы за употребление допинга

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