17 августа, 10:07

Штангист Вагайцев выиграл чемпионат России, восстановившись после разрыва сухожилия на ноге

Алина Савинова

Супертяжеловес Даниил Вагайцев рассказал, что выступал на чемпионате России по тяжелой атлетике после того, как в начале сезона разорвал сухожилие на ноге.

На соревнованиях в Санкт-Петербурге, которые проходили с 10 по 13 августа, Вагайцев завоевал золото в весовой категории свыше 109 кг и установил национальный рекорд в толчке, показав результат 236 кг.

«В Санкт-Петербурге у меня случился своего рода прорыв, я закрыл два гештальта, выиграв чемпионат страны и установив рекорд России в толчке. Теперь мне нужно как можно больше тренироваться, чтобы дальше прогрессировать. Кубок России я был вынужден пропустить из-за травмы, после которой пришлось восстанавливаться, у меня случился разрыв сухожилия на ноге, полтора месяца я после этого восстанавливался», — приводит ТАСС слова Вагайцева.

Спортсмен отметил, что разрыв сухожилия был небольшой — 1,5 миллиметра, поэтому ему не пришлось делать операцию.

23-летний Вагайцев впервые завоевал золото на чемпионате России. Ранее он четырежды становился призером чемпионатов страны.

Источник: ТАСС
