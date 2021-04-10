Штангист Наниев заявил, что бронза чемпионата Европы добавит ему уверенности на Олимпиаде

Российский штангист Тимур Наниев, выигравший бронзовую медаль на чемпионате Европы в Москве в весовой категории до 109 кг, считает, что эта награда добавит ему уверенности на Олимпийских играх в Токио.

«Когда я готовился к прошлогоднему апрельскому чемпионату Европы, который отменили, то был в куда лучшей форме, каждый последующий перенос соревнований отнимал у меня силы и добавлял психологической усталости, — сказал Наниев ТАСС. — Эта бронза пока является для меня максимальным результатом. Но она мне даст больше уверенности и поможет лучше подготовиться к Олимпиаде».

Наниев на чемпионате Европы показал результат 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке). Первым стал украинец Дмитрий Чумак (407 кг), второе место занял болгарин Христо Христов (406 кг).